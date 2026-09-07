Полмиллиона долларов за птицу: Ультрабелый сокол установил мировой рекорд на аукционе

Редкого белого сокола продали на аукционе в Абу-Даби за рекордные 2,1 млн дирхамов — около $571 тысячи. Как сообщает агентство WAM, такую сумму за птицу прежде не платили ни на одних подобных торгах.

Чистокровный кречет Gyr Pure Ultra White отличается исключительно редким белым оперением. Птицу вырастили в Соединённых Штатах. За необычного хищника развернулась борьба среди участников торгов. Итоговая ставка стала самой высокой стоимостью сокола за всю историю мировых аукционов.

Такие птицы особенно ценятся за чистоту происхождения, необычную окраску и внешний вид. В нынешнем году белые кречеты стали одними из самых востребованных лотов на мероприятии.

Торги прошли в рамках Международной выставки охоты и конного спорта ADIHEX 2026 в столице ОАЭ. В ней участвовали более 2,4 тысячи компаний из 71 страны. Отдельное направление мероприятия посвящено соколиной охоте и разведению хищных птиц. Своих представителей в Абу-Даби направили 55 профильных ферм.

В июле на другом крупном аукционе за внушительную сумму ушёл спортивный раритет. Коллекционную карточку с автографом Александра Овечкина продали на Sotheby's за $256 тысяч. Лот из лимитированной серии Upper Deck 2024–25 The Cup был выпущен в единственном экземпляре.