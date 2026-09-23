Конфликт на Украине может завершиться после отказа Киева от курса на военные блоки и возвращения к нейтральному статусу. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, одним из условий урегулирования должно стать возвращение к положениям украинского законодательства середины 1990-х годов и принципам нейтрального и безъядерного государства.

При этом в первоначальной редакции Конституции Украины, принятой в 1996 году, нейтральный и безъядерный статус прямо не закреплялся. Намерение стать постоянно нейтральным государством, не входить в военные блоки и придерживаться трёх неядерных принципов содержалось в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года.

Косачев также выступил за возвращение к прежним конституционным положениям в сфере прав человека. Нынешнюю политику украинских властей в отношении русских и русскоязычных жителей он подверг резкой критике.

В феврале 2019 года Верховная рада внесла в Конституцию поправки, закрепившие стратегический курс страны на получение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

Ранее на заседании Совбеза ООН Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам ради долгосрочного мирного соглашения, но не будет приостанавливать СВО на время диалога. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от дипломатии, но целью должно стать не перемирие, а устойчивый мир, напомнив о позиции Трампа после встречи в Анкоридже.