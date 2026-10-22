Косачев назвал введение виз для россиян проигрышем Черногории

Черногория потеряет больше, чем приобретёт, вводя визы для граждан России. Такую оценку решению Подгорицы дал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Сенатор напомнил о многовековых дружеских связях между народами двух стран. По его мнению, нынешний курс черногорских властей расходится с этой исторической традицией.

Косачев связал изменение политики Подгорицы с её вступлением в НАТО и стремлением присоединиться к Евросоюзу. Он считает, что в процессе евроинтеграции страна поступилась частью суверенитета и национальных интересов.

«И вот сейчас, в ближайшее время, полностью восстановят визовый режим для россиян. Я сожалею, и я считаю, что в конечном итоге Черногория от этого, конечно же, проигрывает, а не выигрывает», — сказал сенатор.