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Регион
Опубликовано 22 октября, 12:30

Косачев назвал введение виз для россиян проигрышем Черногории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Черногория потеряет больше, чем приобретёт, вводя визы для граждан России. Такую оценку решению Подгорицы дал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Сенатор напомнил о многовековых дружеских связях между народами двух стран. По его мнению, нынешний курс черногорских властей расходится с этой исторической традицией.

Косачев связал изменение политики Подгорицы с её вступлением в НАТО и стремлением присоединиться к Евросоюзу. Он считает, что в процессе евроинтеграции страна поступилась частью суверенитета и национальных интересов.

«И вот сейчас, в ближайшее время, полностью восстановят визовый режим для россиян. Я сожалею, и я считаю, что в конечном итоге Черногория от этого, конечно же, проигрывает, а не выигрывает», — сказал сенатор.

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Ранее власти Черногории уведомили российскую сторону о прекращении с 1 ноября действия соглашения о безвизовых поездках, заключённого в 2008 году. С этой даты для въезда россиянам потребуется виза, сообщил посол России в Подгорице Александр Лукашик. Решение Подгорицы связано с приведением национальной визовой политики в соответствие с правилами Евросоюза.

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Анастасия Никонорова
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