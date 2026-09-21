Косатка протаранила яхту с российской семьёй с тремя детьми у Порту

Морское путешествие семьи из Коломны сорвала косатка: хищница несколько раз протаранила яхту с тремя детьми у берегов Португалии. Судно сильно раскачало, а запланированный маршрут пришлось прервать.

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По данным SHOT, Анна и Сергей отправились в плавание на 10-метровой парусной яхте Dufour 32. Семья шла из французского Ла-Рошеля в испанский Бильбао, когда в районе Порту к судну подошла косатка.

Животное начало раз за разом биться о корпус, из-за чего яхту опасно раскачивало. Через некоторое время косатка ушла, оставив туристов в покое. При столкновении повредились перо руля, его крепление и киль, а на корпусе появились глубокие вмятины. Вместо Бильбао семье пришлось остаться в Порту.

Яхту стоимостью около 15 млн рублей уже отправили в ремонт. Работы займут примерно две недели, а восстановление обойдётся в €5 тысяч — около 500 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как стая косаток атаковала яхту семьи у побережья Португалии. Судно шло из Лиссабона в Порту, когда хищники повредили корпус, и внутрь начала поступать вода. Людям удалось добраться до берега, никто не пострадал. В том же материале сообщалось о французской яхте с тремя детьми, которая затонула после атаки косаток.