Косатки против белых медведей: Киселёв раскрыл тему первого выпуска нового шоу

Первый выпуск новой публицистической программы «Киселёв» на телеканале «Россия 1» расскажет о взаимоотношениях косаток и белых медведей. Об этом сообщил автор проекта, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

По словам Киселёва, тема первого эпизода осталась неосвещённой другими средствами массовой информации. Он намерен доступным и ярким языком объяснить зрителям, как взаимодействуют два крупнейших северных хищника.

«Будет такой захватывающий повод, который, в общем, пока проехали, его не отработал никто. Я даже могу сказать: он будет про реальные взаимоотношения косаток как самого крупного морского хищника на планете и белых медведей», — поделился он в интервью главному редактору издания «Украина.ру» Искандеру Хисамову.

Телеведущий подчеркнул, что программа будет полностью публицистической. Такой формат, по его мнению, подразумевает изложение фактов, обращение к истории, поиск новых ассоциаций и эмоциональную, но доброжелательную подачу материала. Именно этого, как он считает, сейчас не хватает аудитории.

Напомним, ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Киселёв запускает новую еженедельную авторскую программу на телеканале «Россия». Премьера состоится 6 сентября. Проект получил название «Киселёв». В передаче журналист представит собственный взгляд на ключевые события в России и мире. Он отметил, что понимать происходящее сегодня уже роскошь, и пообещал поделиться соображениями. Выпуски будут выходить по воскресеньям в 22:00. Итоговую программу «Вести недели», которую ранее вёл Киселёв, возглавит Евгений Попов — ведущий ток-шоу «60 минут» и депутат Госдумы.