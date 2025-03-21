«Пока щадящий режим»: Журналист Киселёв сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем
Телеведущий Дмитрий Киселёв рассказал, что подхватил пневмонию
Дмитрий Киселёв. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв не сможет провести итоговый выпуск новостей из-за проблем со здоровьем. Его проведёт журналист Евгений Попов, сообщает РИА «Новости».
«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», — поделился Кисилёв.
Воскресный выпуск, 23 марта, проведёт корреспондент Попов. Он уже заменял Кисилёва, когда тот уходил в отпуск. Ведущий «Вестей» пообещал в этот раз остаться со своими зрителями по другую сторону телеэкрана.
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