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15 февраля, 13:29

Комментатор КХЛ Скворцов вышел на связь после зверского избиения до контузии в баре

Комментатор Скворцов вышел на связь после избиения и поблагодарил всех

Спортивный комментатор Роман Скворцов впервые прокомментировал нападение в баре в Новосибирске и поблагодарил аудиторию за поддержку. Он написал небольшой пост в своём Telegram-канале и заявил, что не успел прочитать даже половину сообщений от подписчиков и неравнодушных людей.

«Не прочитал ещё даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвёл. Всё будет хорошо, недельку ещё надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал журналист.

Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске
Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске

Напомним, что Скворцов попал в больницу Новосибирска 9 февраля. В город журналист приехал, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ, а в итоге оказался в реанимации после похода в бар-ресторан Jonathan. Скворцов заступился за своего товарища и получил серьёзные травмы. В больнице ему диагностировали ушиб головного мозга и гематому. Когда журналист пришёл в сознание — не вспомнил, что с ним случилось. Нападавшего задержали.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Наталья Афонина
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