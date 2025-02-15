Комментатор КХЛ Скворцов вышел на связь после зверского избиения до контузии в баре
Комментатор Скворцов вышел на связь после избиения и поблагодарил всех
Спортивный комментатор Роман Скворцов впервые прокомментировал нападение в баре в Новосибирске и поблагодарил аудиторию за поддержку. Он написал небольшой пост в своём Telegram-канале и заявил, что не успел прочитать даже половину сообщений от подписчиков и неравнодушных людей.
«Не прочитал ещё даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвёл. Всё будет хорошо, недельку ещё надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал журналист.
Напомним, что Скворцов попал в больницу Новосибирска 9 февраля. В город журналист приехал, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ, а в итоге оказался в реанимации после похода в бар-ресторан Jonathan. Скворцов заступился за своего товарища и получил серьёзные травмы. В больнице ему диагностировали ушиб головного мозга и гематому. Когда журналист пришёл в сознание — не вспомнил, что с ним случилось. Нападавшего задержали.
ТАСС / Елена Никитченко