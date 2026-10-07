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Опубликовано 7 октября, 22:53

Кошачий импорт столетней давности: Россия хотела закупить в Турции 10 тысяч котов в 1923 году

Varlık: Россия планировала купить в Турции 10 тысяч кошек для борьбы с грызунами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1923 году российские торговцы планировали закупить в Турции сразу 10 тысяч кошек. Необычную историю обнаружил исследователь Танер Оздемир в архиве турецкой газеты Varlık.

В заметке от 9 августа 1923 года, опубликованной в 171-м номере издания под заголовком «Покупают десять тысяч кошек», сообщалось о планах приобрести большую партию животных в Восточной Анатолии.

Причина была вполне практической. В российских портах на Чёрном и Каспийском морях, а также на складах с зерном серьёзной проблемой стали мыши и крысы, уничтожавшие продовольственные запасы. Для борьбы с грызунами решили использовать кошек.

Животных собирались искать прежде всего в Эрзуруме, Карсе и Сарыкамыше. По словам исследователя, местных кошек считали подходящими для этой задачи, поскольку они хорошо переносили холод и славились как охотники.

Архивная публикация вызвала большой интерес у жителей региона. Однако пока неизвестно, сколько животных в итоге удалось приобрести, по какой цене проходила сделка и добрались ли все кошки до России.

Исследование архивных материалов продолжается. Поэтому судьба этой необычной партии животных спустя более ста лет остаётся загадкой.

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Дарья Денисова
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