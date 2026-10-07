Кошачий импорт столетней давности: Россия хотела закупить в Турции 10 тысяч котов в 1923 году

В 1923 году российские торговцы планировали закупить в Турции сразу 10 тысяч кошек. Необычную историю обнаружил исследователь Танер Оздемир в архиве турецкой газеты Varlık.

В заметке от 9 августа 1923 года, опубликованной в 171-м номере издания под заголовком «Покупают десять тысяч кошек», сообщалось о планах приобрести большую партию животных в Восточной Анатолии.

Причина была вполне практической. В российских портах на Чёрном и Каспийском морях, а также на складах с зерном серьёзной проблемой стали мыши и крысы, уничтожавшие продовольственные запасы. Для борьбы с грызунами решили использовать кошек.

Животных собирались искать прежде всего в Эрзуруме, Карсе и Сарыкамыше. По словам исследователя, местных кошек считали подходящими для этой задачи, поскольку они хорошо переносили холод и славились как охотники.

Архивная публикация вызвала большой интерес у жителей региона. Однако пока неизвестно, сколько животных в итоге удалось приобрести, по какой цене проходила сделка и добрались ли все кошки до России.

Исследование архивных материалов продолжается. Поэтому судьба этой необычной партии животных спустя более ста лет остаётся загадкой.

Ранее учёные сообщили об открытии нового вида диких кошек, который раньше не попадался биологам. Речь идёт о тигровой кошке тилькайо (Leopardus tilcayo), которая обитает в Боливии. Leopardus tilcayo имеет стройное тело, пятнистую шерсть и округлые уши. По размеру эта кошка меньше обычного домашнего кота. Учёные отмечают, что обнаружить новый вид относительно крупного млекопитающего удаётся крайне редко.