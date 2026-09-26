Размером с котёнка, но с диким нравом: Почему тилкайо не место на диване

Неизвестная прежде дикая кошка весом всего 1,4 килограмма оказалась отдельным видом, который учёные не могли распознать почти десять лет. Несмотря на миниатюрные размеры, превратить этого хищника в домашнего питомца будет крайне сложно, рассказал зоолог, доктор биологических наук Илья Володин.

Животное, получившее название тилкайо (Leopardus tilcayo), обитает в труднодоступных горных лесах Боливии. Длина его тела составляет около 45 сантиметров. От других небольших южноамериканских кошек новый вид отличается стройным телосложением, удлинёнными усами, округлыми ушами и пятнистой шерстью.

История открытия началась ещё в 2015 году, когда местный житель подобрал возле леса необычного котёнка и забрал его домой. Спустя год мужчина передал питомца в центр помощи диким животным. Исследователи первоначально приняли зверька за представителя уже известного вида, однако последующий анализ ДНК показал существенные генетические отличия.

По словам Володина, обнаружение тилкайо стало результатом пересмотра классификации небольших американских кошек. Раньше специалисты изучали преимущественно черепа, скелеты и шкуры музейных экземпляров. Современные молекулярные методы позволили установить, что некоторые животные, которых прежде относили к одному виду, на самом деле принадлежат к разным.

При этом эксперт в комментарии «Вечерней Москве» не советует рассматривать нового хищника в качестве экзотического домашнего любимца. Тилкайо привыкли жить в густых лесах, сторонятся человека и не имеют длительной истории сосуществования с людьми. Их одомашнивание потребовало бы продолжительной работы, тогда как для любителей необычных питомцев уже существуют выведенные ранее гибридные породы.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные впервые за сто лет обнаружили новый вид диких кошек после генетического исследования необычного животного из Боливии. Исследовательница Паола Ногалес-Аскаррунц поначалу приняла найденного зверька за обычного котёнка. В дальнейшем выяснилось, что его эволюционная линия отделилась от других тигровых кошек примерно 1,4 миллиона лет назад.

Официальное признание Leopardus tilcayo стало первым подобным открытием среди современных представителей семейства кошачьих более чем за столетие. Однако численность популяции пока остаётся неизвестной. Учёным ещё предстоит выяснить, сколько этих животных сохранилось в естественной среде обитания.