Василий исполняет «арию любви»: Маралы открыли сезон осенних концертов

В национальном парке «Лосиный остров» начался осенний гон маралов. В пресс-службе учреждения рассказали Life.ru, что в этот период самцы становятся особенно «вокальными», а марал Василий уже исполняет свою главную осеннюю партию.

«С научной точки зрения этот громкий вокализ — важный элемент гона», — пояснили в пресс-службе национального парка.

Осенние песни маралов в национальном парке. Видео © Предоставлено Life.ru

Рёв помогает самцам обозначать территорию и привлекать самок. По силе и тембру голоса другие маралы также могут определить, что участок уже занят. При этом звуки, издаваемые животным, способны распространяться на несколько километров.

«Пение маралов помогает самцам обозначить территорию и привлечь самок. А ещё по силе и тембру рева другие самцы понимают: «Тут уже занят участок, поищем место подальше»», — рассказали в парке.

У Василия есть особенность, связанная с началом гона. Специалисты национального парка удалили ему рога раньше обычного срока, поскольку в этот период самцы становятся особенно активными. Такая мера помогает снизить риск случайных травм для самого животного и его соседей.

При этом удаление рогов не влияет на репродуктивную функцию марала. Василий по-прежнему может участвовать в гоне и «исполнять свою арию любви».

Оставшиеся пеньки должны естественным образом отпасть весной. Рога у маралов ежегодно обновляются, поэтому к следующему сезону у Василия вырастет новая пара.

«А если бы у Василия был продюсер, он бы точно сказал: «Это хит, берём в осенний плейлист!» — пошутили в пресс-службе национального парка.

Ранее Life.ru рассказывал о панде Катюше, которая из гостьи российской столицы постепенно превратилась в настоящую «коренную москвичку». О жизни животного в Московском зоопарке сообщил советник-посланник по культуре Посольства КНР в России, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао. По его словам, российские специалисты обеспечили панде необходимый уход и питание, включая регулярные поставки свежего бамбука.