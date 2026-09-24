Кошерная служба: Мобилизованный в ВСУ хасид останется в тылу после жалоб в МИД

Хасида Йонатана Карлинского-Машака, задержанного при выезде с Украины, планируют направить на медицинскую службу в воинскую часть в районе Харькова. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на Федерацию еврейских общин Украины.

Карлинский пока находится в Одесской области. Организация сообщила адвокату его семьи, что мужчину намерены разместить на базе в нескольких десятках километров от района боевых действий. Назначение ещё не состоялось.

Ему уже передали кошерную еду и молитвенник. За соблюдением прав хасида следят главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф и раввин Шнеур-Залман Виглер. Родственникам мужчина уже рассказал, что чувствует себя хорошо и с ним обращаются надлежащим образом и с большим уважением. Ранее семья пожаловалась дипломатам Израиля и попросила разобраться с мобилизацией Карлинского.

Хасиды — это последователи религиозно-мистического течения в иудаизме (хасидизма), которое появилось в XVIII веке на территории Украины и Восточной Европы. Сторонники данного направления изучают Каббалу и верят, что божественное есть в каждом повседневном деле. Общины хасидов также есть в США и Израиле.

Как сообщалось накануне, 49-летнего израильтянина Йонатана Карлинского Машака задержали при попытке выехать с Украины в Румынию после паломничества в Умань на Рош ха-Шана. Мужчина также является украинским гражданином. После проверки на границе его доставили в район Одессы для прохождения процедуры призыва. Машак родился на Украине, но около 14 лет назад переехал в Израиль. Он женат, воспитывает шестерых детей и учится в ешиве. В Умань мужчина приезжал и в предыдущие годы, в том числе после начала боевых действий. Его супруга Одель обратилась за помощью к израильским дипломатам.