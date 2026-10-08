Кошка Масяня «плюнула» хозяйке в глаз, спровоцировав сильнейшее воспаление роговицы

Жительница Новосибирска столкнулась с сильным отёком глаза после того, как в него случайно попала слюна домашней кошки.

Ночью Юлия проснулась от того, что её кошка Масяня умывалась. В какой-то момент питомица резко встряхнулась, и капли слюны попали хозяйке в левый глаз. Роговица тут же воспалилась, сообщает Baza.

После этого глаз начал сильно отекать. Испугавшись, девушка позвонила по номеру 103. Диспетчер успокоил её и посоветовал обратиться к врачу. Не дожидаясь утра, Юлия отправилась в аптеку и купила глазные капли. Средство помогло уменьшить воспаление, однако отёк полностью сошёл только спустя два дня.

Ранее одиннадцатимесячный сын россиянки оказался в больнице после укуса бродячего кота в Турции. У малыша поднялась температура, а позднее на теле появились крупные красные пятна и началась диарея. Кот регулярно приходил к семье, и его не прогоняли. Ранее животное уже кусало отца ребёнка, но никаких последствий тогда не было. После укуса малыша родители также сначала не стали обращаться за помощью.