Кошка проглотила швейную иглу во время игры с клубком и чуть не погибла

В Железногорске-Илимском Иркутской области ветеринары спасли кошку, проглотившую швейную иглу во время игры. Острый предмет пришлось извлекать хирургическим путём, однако серьёзных повреждений внутренних органов удалось избежать. Об этом сообщила Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Хозяйка забеспокоилась после того, как питомица поиграла с нитками, в которые была воткнута иголка. В какой-то момент металлический предмет бесследно исчез. Заподозрив неладное, женщина отвезла любимицу на обследование.

Опасения подтвердились после рентгена: игла уже находилась в желудочно-кишечном тракте животного. Специалисты приняли решение о срочной операции, поскольку дальнейшее продвижение острого предмета могло привести к опасным последствиям.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Врачи благополучно удалили инородное тело, которое не успело причинить серьёзного вреда организму. Сейчас четвероногая пациентка восстанавливается после пережитого и проходит курс медикаментозного лечения.

«Иголка — один из наиболее часто проглатываемых домашними животными инородных предметов», — отметила ветеринар Ульяна Сулеш.

По её словам, подобные случаи представляют серьёзную угрозу для здоровья питомцев и могут закончиться гибелью.