Постирал и оставил на морозе: Челябинец получил наказание за убийство кота своей жены

В Челябинске суд назначил 320 часов обязательных работ Максиму Высоких, который отправил кота породы мейн-кун в стиральную машину, а затем оставил мокрого питомца на сильном морозе. Животное погибло. Об этом сообщили во время заседания.

Мужчину признали виновным по статье о жестоком обращении с животными, за что ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов. Теперь осуждённому предстоит зарегистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции и отбыть назначенное наказание в определённых для этого местах.

Трагедия произошла в декабре 2025 года. Челябинец избил двухлетнего мейн-куна, принадлежавшего его супруге, после чего запустил стиральную машину с питомцем внутри. На этом издевательства не закончились: промокшего кота мужчина запер на балконе, где температура опускалась до минус 30 градусов. Там животное провело всю ночь. Вернувшаяся домой хозяйка срочно доставила любимца к ветеринарам, однако спасти его не удалось.