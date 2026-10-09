Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 14:25

Жителя Энгельса, выбросившего трёх котят с восьмого этажа, оставили под подпиской о невыезде

Жителя Энгельса оставили под подпиской о невыезде по делу о гибели котят

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Энгельсе 49-летнего мужчину, подозреваемого в гибели трёх новорождённых котят, оставили под подпиской о невыезде. Об уголовном деле сообщили в МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, фигурант выбросил животных из окна восьмого этажа. От полученных травм они скончались. Происшествие случилось 6 октября у дома № 1 по 1-му Студенческому проезду. Свидетелями стали прохожие.

Местные СМИ пишут, что в августе прошлого года из той же квартиры выбросили кота и кошку. Эти сообщения не означают, что нынешний подозреваемый причастен и к предыдущему случаю. За жестокое обращение с животными мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Владельцы кошек тоже жалуются на вакцины от создателя «Мультикана»
Владельцы кошек тоже жалуются на вакцины от создателя «Мультикана»

Ранее Life.ru рассказывал, что жильцы этого дома сообщали о похожем случае. По их словам, упавших с высоты питомцев в августе 2025 года доставили в ветеринарную клинику ещё живыми, однако спасти их не удалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar