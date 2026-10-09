Жителя Энгельса, выбросившего трёх котят с восьмого этажа, оставили под подпиской о невыезде

В Энгельсе 49-летнего мужчину, подозреваемого в гибели трёх новорождённых котят, оставили под подпиской о невыезде. Об уголовном деле сообщили в МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, фигурант выбросил животных из окна восьмого этажа. От полученных травм они скончались. Происшествие случилось 6 октября у дома № 1 по 1-му Студенческому проезду. Свидетелями стали прохожие.

Местные СМИ пишут, что в августе прошлого года из той же квартиры выбросили кота и кошку. Эти сообщения не означают, что нынешний подозреваемый причастен и к предыдущему случаю. За жестокое обращение с животными мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, что жильцы этого дома сообщали о похожем случае. По их словам, упавших с высоты питомцев в августе 2025 года доставили в ветеринарную клинику ещё живыми, однако спасти их не удалось.