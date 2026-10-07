Трёх новорождённых котят выбросили из окна восьмого этажа жилого дома в Энгельсе Саратовской области. Всё произошло на глазах у прохожих у дома № 1 по 1-му Студенческому проезду, сообщают местные Telegram-каналы.

В Энгельсе трёх новорождённых котят выбросили с восьмого этажа. Видео © VK / Подслушано | Энгельс

На опубликованной видеозаписи видно, как небольшой тёмный объект падает с высоты на асфальт. За кадром женщина говорит, что это котята. После появления кадров региональное управление МВД начало проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Жильцы утверждают, что подобное случается в этом доме не впервые. По их словам, в конце августа 2025 года из той же квартиры с небольшим интервалом якобы выбросили кота и кошку. Оба животных после падения ещё были живы, соседи отвезли их в ветеринарную клинику, однако спасти питомцев не удалось. Местные жители подозревают в произошедшем одного из соседей, у которого, по их словам, недавно окотилась кошка.

Ранее Life.ru рассказывал о блогере, который выбросил кота Фифти из окна четвёртого этажа. Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным и приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Ещё один похожий случай расследовали в Петрозаводске, где жильцы обвинили соседа в гибели йоркширского терьера после падения с четвёртого этажа.