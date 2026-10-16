Рекорд по несъедобному: Московский кот проглотил 16 резинок для волос и оказался на операционном столе

В Москве ветеринары спасли годовалого кота породы ориентал по кличке Румпель, который проглотил сразу 16 резинок для волос. Хозяева привезли питомца на Мосветстанцию после многократной рвоты, а обследование показало, что его желудок и кишечник забиты посторонними предметами. Об этом рассказали в пресс-службе «Мосветобъединения».

Коту потребовалась сложная операция. Хирургическую бригаду возглавил ведущий ветеринарный врач Александр Степанов. Специалисты извлекли из пищеварительного тракта Румпеля все 16 резинок, после чего животное оставили под наблюдением в стационаре.

Питомцу потребовалось время на восстановление и стабилизацию состояния. К счастью, лечение прошло успешно, и вскоре Румпеля с хорошим самочувствием отпустили домой.

Ветеринары объяснили, что у кошек встречается пикацизм — склонность поедать несъедобные предметы. По наблюдениям специалистов Мосветстанции, ориенталы сталкиваются с таким поведением чаще представителей других пород.

Чтобы обезопасить питомцев, хирург посоветовал владельцам убирать из доступа резинки для волос, провода, ватные палочки, пластиковые пакеты и другие мелкие предметы. Кроме того, важно обеспечить кошку игрушками, возможностями для лазания и регулярными играми, чтобы животное не скучало.

Степанов также рекомендовал снижать уровень стресса у питомца и не наказывать его за попытки съесть неподходящие вещи. Вместо этого лучше переключать внимание кошки на безопасные занятия. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к зоопсихологу.