«Кошмар для мирового олигархата»: Политолог раскрыл повестку возможной встречи Путина, Трампа и Си

Возможные переговоры глав РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина способны затронуть глобальные проблемы, далеко выходящие за рамки украинского конфликта. Такая встреча может повлиять на расстановку сил в международной политике. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Поводом для обсуждения стала публикация The Wall Street Journal об инициативе Москвы провести трёхсторонний саммит в ноябре. По информации издания, американский президент обсуждал соответствующую возможность во время телефонного разговора с российским лидером.

Санакоев считает, что центральное место на переговорах займут вопросы мировой безопасности, реформирования ООН, развития искусственного интеллекта и экологические проблемы. Украинское урегулирование, по его оценке, будет лишь одной из многочисленных тем.

«В предполагаемой повестке Украина идёт под «номером 16», — подчеркнул политолог.

Эксперт обратил внимание на близость подходов Москвы и Пекина к будущему международных отношений. Он предположил, что участники встречи смогут обсудить новую систему гарантий безопасности и механизмы предотвращения крупных конфликтов.

Особую роль специалист отвёл Китаю. По его мнению, Пекин располагает достаточным дипломатическим влиянием для содействия выполнению возможных договорённостей. Сам факт переговоров трёх держав, считает Санакоев, способен существенно изменить ожидания других участников мировой политики.

Ранее Life.ru сообщал, что конкретных договорённостей о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина пока нет. В Кремле подтвердили обсуждение подобного формата, но подчеркнули, что официальное решение о проведении саммита ещё не принято.