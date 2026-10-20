В Киеве испугались возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

В Киеве опасаются возможной трёхсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой могут обсудить урегулирование украинского конфликта без участия самой Украины. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, украинскую сторону беспокоят сообщения о том, что переговоры трёх лидеров могут состояться уже в ноябре. Особую тревогу в Киеве вызывает перспектива обсуждения будущего страны без её представителей.

Об этом свидетельствует и реакция главы украинского МИД Андрея Сибиги, который выступил против подобного формата. По его мнению, встреча лидеров России, США и Китая не приблизит урегулирование, а лишь подтолкнёт Москву к продолжению боевых действий. При этом переговоры с участием Украины, России и США министр назвал более подходящим вариантом для достижения мира.

Площадкой для возможного саммита может стать форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в конце сентября Дмитрий Песков допустил переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях АТЭС. По словам представителя Кремля, международный форум создаёт удобную возможность для общения руководителей трёх государств. Позднее Владимир Путин поддержал идею такого саммита, подчеркнув необходимость заранее определить темы переговоров.

В начале октября помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал инициативу интересной, но уточнил, что практическая подготовка пока не ведётся. Уже 19 октября Кремль вновь подтвердил отсутствие конкретных договорённостей. Песков также отметил, что окончательное урегулирование украинского конфликта невозможно без участия представителей Киева.