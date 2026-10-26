«Космическая медуза» появилась в небе над Великой Китайской стеной

Над Великой Китайской стеной заметили необычное светящееся облако, напоминающее огромную медузу. Явление появилось в небе над китайской провинцией Шаньси после запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-6А», сообщает телеканал CGTN.

В Китае после запуска ракеты заметили «космическую медузу». Видео © X / NEXTA

На опубликованных кадрах видно, как над историческим сооружением возникает гигантский светящийся купол оранжево-красного оттенка.

Причиной необычного явления стал запуск китайской ракеты с космодрома Тайюань. Носитель успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-50 03».

При достижении верхних слоёв атмосферы выхлопные газы ракетного двигателя начинают стремительно расширяться из-за низкого давления. В результате образуется огромное облако куполообразной формы. Солнечные лучи, рассеиваясь в атмосфере, подсвечивают его на фоне темнеющего неба, создавая эффект парящей «космической медузы».

Ранее Life.ru сообщал о загадочном бесшумном НЛО, замеченном сотрудниками федеральных правоохранительных органов США. Согласно рассекреченным документам Пентагона, матово-чёрный объект треугольной формы сначала поднялся вертикально, затем завис над горным хребтом, после чего резко ускорился и исчез. Очевидцы утверждали, что он двигался со скоростью истребителя, не издавая звуков.