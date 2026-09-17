Космическая «отрыжка» на звёздной трапезе: Учёные нашли закономерность в поведении чёрных дыр

Астрономы установили, почему чёрные дыры спустя длительное время после разрушения звёзд начинают выбрасывать мощные струи вещества. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование учёных, которые изучили десятки подобных космических событий.

Когда звезда подходит слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре, её разрывают приливные силы. Часть вещества падает внутрь, а часть формирует поток вокруг объекта, который в некоторых случаях приводит к появлению мощных джетов.

Исследователи сравнили этот процесс с «отрыжкой» чёрной дыры: после поглощения части звёздного вещества космический объект спустя время может выбросить часть энергии и материи в виде колоссальных струй. Именно такие поздние выбросы долго оставались загадкой для астрономов.

Исследователи изучили 20 случаев приливного разрушения звёзд с помощью радиотелескопов. Они пришли к выводу, что чёрные дыры способны запускать струи вещества в две основные фазы.

Первая происходит в момент активного поглощения материала, когда вокруг чёрной дыры формируется плотный поток вещества. Вторая наступает позже, когда скорость поступления материи значительно снижается, но процесс выброса всё ещё продолжается. Учёные считают, что найденный механизм может быть общим для разных типов чёрных дыр, включая сверхмассивные объекты в центрах галактик и более компактные космические тела. Результаты исследования помогут астрономам лучше понимать поведение чёрных дыр и планировать наблюдения за редкими событиями, связанными с разрушением звёзд.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что учёные выяснили механизм появления мощных выбросов вещества у чёрных дыр после разрушения звёзд. Новые наблюдения показывают, что сверхмассивные объекты могут не только выбрасывать материю в пространство, но и участвовать в сложном цикле её возврата к себе.