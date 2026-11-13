Утром 14 ноября на небе можно будет наблюдать малый парад планет. В одном секторе окажутся Меркурий, Венера, Марс и Юпитер. Об этом ТАСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Для наблюдения нужно выбрать место с открытым восточным горизонтом. Астроном рекомендует смотреть на небо перед восходом Солнца, ориентировочно с 5:25 по московскому времени.

Ярче всего будет заметна Венера. Юпитер также можно будет без труда найти невооружённым глазом, а Марс выделится характерным красноватым оттенком. Сложнее всего окажется обнаружить Меркурий: он будет находиться низко над горизонтом, поэтому для его поиска может пригодиться бинокль.

Парад планет представляет собой видимое с Земли сближение нескольких небесных тел на одном участке неба. При этом в космосе они не выстраиваются в идеальную прямую линию, а лишь оказываются в одном направлении относительно земного наблюдателя.

В ноябре условия для наблюдений складываются особенно удачно в Северном полушарии. По данным астрономического календаря Star Walk, период видимости четырёх планет продлится примерно с 13 по 22 ноября, а 16 ноября Марс и Юпитер окажутся особенно близко друг к другу.