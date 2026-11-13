Январь оказался самым неспокойным месяцем 2026 года по числу магнитных бурь. За 31 день специалисты зафиксировали десять суток с геомагнитными возмущениями. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

«Топ-3 месяцев 2026 по количеству дней с магнитными бурями: январь — 10 дней, март — семь дней, апрель — шесть дней», — сообщил учёный.

Причём январь отличился не только количеством геомагнитных штормов, но и их интенсивностью. Именно тогда произошла самая мощная магнитная буря года. Она продолжалась с 19 по 21 января, а максимальный планетарный индекс Kp достиг 8,67. Такое значение соответствует уровню G4 — очень сильной магнитной буре.

Второе место по мощности заняло событие 4 июля. Тогда геомагнитный индекс поднялся до Kp 7,33, что соответствует сильной буре уровня G3. Третьим по интенсивности оказался затяжной мартовский шторм. Он продолжался четыре дня, с 20 по 23 марта, и достиг максимального значения Kp 7,00 — также уровня G3.

Магнитные бури возникают, когда потоки солнечной плазмы и заряженных частиц воздействуют на магнитосферу Земли. Их интенсивность оценивают по пятиуровневой шкале от G1 до G5. Сильные геомагнитные возмущения способны влиять на спутниковую связь, навигацию и работу электросетей. Кроме того, они могут сопровождаться яркими полярными сияниями, заметными значительно южнее обычных широт.

Между тем солнечная активность продолжает удивлять исследователей и осенью. Ранее Life.ru сообщал о рекордной серии вспышек, произошедших на Солнце в начале ноября. Только 7 ноября астрономы зарегистрировали 29 вспышек в одной группе пятен, что стало повторением рекорда XXI века. На следующий день произошло ещё 28 событий, а специалисты начали следить за возможным усилением активности в области № 4566.

Уже 12 ноября в этой области неожиданно произошла новая вспышка класса M1.7. Несмотря на её мощность, учёные не увидели непосредственной угрозы для Земли. По тогдашнему прогнозу лаборатории, магнитосфера должна была оставаться преимущественно спокойной в ближайшие дни.