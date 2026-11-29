Международная группа астрономов обнаружила необычный изгиб потока плазмы, который выбрасывает сверхмассивная чёрная дыра в центре квазара 3C 279. Анализ наблюдений сети радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT) показал, что одна из внутренних частей этой струи направлена почти прямо в сторону Земли, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Квазар 3C 279 находится в созвездии Девы примерно в пяти миллиардах световых лет от нашей планеты. Масса расположенной в его центре чёрной дыры примерно в 800 миллионов раз превышает массу Солнца. Она окружена потоком вещества, часть которого образует джет — мощную струю плазмы, движущуюся со скоростью, близкой к скорости света.

Для исследования астрономы использовали данные наблюдений 2021 года, когда к сети EHT присоединились две дополнительные обсерватории — Китт-Пик в американском штате Аризона и NOEMA во французских Альпах. Расширение сети радиотелескопов позволило учёным подробнее рассмотреть структуру джета и изучить его поведение вблизи чёрной дыры.

Обнаруженный изгиб помогает объяснить, почему отдельные участки струи по мере удаления от её основания выглядят ярче, хотя их видимая скорость движения снижается. Когда поток плазмы направлен практически на наблюдателя, интенсивность воспринимаемого им излучения возрастает. При этом само вещество необязательно замедляется.

Кроме того, исследователи установили, что направление внутренней части джета меняется со временем. По словам ведущего автора научной работы Хендрика Мюллера, дальнейшие наблюдения на разных частотах позволят точнее определить, какие изменения связаны с особенностями излучения, а какие — с реальной перестройкой потока плазмы.