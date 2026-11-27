В Интернете появился сайт, позволяющий узнать, какие спутники пролетали над вашим домом за последние семь дней, и посмотреть доступные снимки местности из космоса. Сервис Watched.Earth создал студент канадского Университета Ватерлоо Армаан Гупта. Об этом сообщает Daily Mail.

Для поиска достаточно ввести адрес или выбрать точку на интерактивном глобусе. Система определит, какие спутники находились над указанной территорией в течение недели, и покажет опубликованные фотографии, если они доступны. Для этого используются открытые данные NASA и других космических агентств.

Разработчик создал проект всего за выходные. По словам Гупты, многие люди даже не представляют, насколько часто спутники наблюдают за земной поверхностью. Новый сервис призван сделать эту информацию доступной каждому без специальных знаний.

Кроме того, пользователи могут посмотреть, как выбранная территория менялась на протяжении десяти лет. Такая функция позволяет отслеживать строительство, изменения природных ландшафтов и последствия вооружённых конфликтов.

При этом сайт не даёт доступа к секретным военным снимкам и не показывает происходящее в домах в режиме реального времени. Доступные изображения пока имеют сравнительно невысокое разрешение, однако создатель планирует улучшать их качество.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскосмос впервые субсидировал запуск частных спутников с космодрома Восточный. На орбиту отправили аппараты «КОЭН» и «Киноспутник», способные получать изображения земной поверхности с детализацией до 50 и 80 сантиметров на пиксель соответственно. Такие снимки предназначены для мониторинга строительства, сельского хозяйства, экологии и инфраструктуры.