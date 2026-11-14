С космодрома Восточный впервые запустили частные спутники при финансовой поддержке Роскосмоса. Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту аппараты «КОЭН» и «Киноспутник», способные получать снимки земной поверхности с детализацией до 50 сантиметров. Старт состоялся 14 ноября в 04:16 по московскому времени в рамках национального проекта «Космос».

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов рассказал о запуске частных спутников. Видео © Роскосмос / Предоставлено Life.ru

Особенность миссии заключается в новой схеме финансирования. Роскосмос взял на себя часть расходов частных компаний на доставку аппаратов на орбиту. Это позволяет разработчикам снизить затраты на запуски и использовать российскую космическую инфраструктуру вместо обращения к зарубежным операторам.

Роскосмос впервые субсидировал запуск частных спутников с Восточного. Фото © Роскосмос / Предоставлено Life.ru

Один из отправленных аппаратов — «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ». Он способен делать снимки с разрешением 50 сантиметров на пиксель. Такая детализация позволяет различать на изображениях отдельные деревья, автомобили, небольшие строения и элементы строительных объектов.

Роскосмос впервые субсидировал запуск частных спутников с Восточного. Фото © Роскосмос / Предоставлено Life.ru

Полученные данные будут использоваться для контроля строительства, выявления незаконных свалок и карьеров, наблюдения за лесами и сельскохозяйственными угодьями. Кроме того, разработчики планируют применять искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков и отслеживания изменений на земной поверхности.

Второй аппарат — 200-килограммовый «Киноспутник» группы компаний «СПУТНИКС», входящей в АФК «Система». Его камера обеспечивает детализацию до 80 сантиметров на пиксель. Спутник предназначен для мониторинга инфраструктуры, сельского хозяйства, экологической обстановки и последствий чрезвычайных ситуаций. В компании уже сообщили о получении телеметрии с аппарата — все его системы работают штатно.

Роскосмос впервые субсидировал запуск частных спутников с Восточного. Фото © Роскосмос / Предоставлено Life.ru

Оба спутника созданы при поддержке Фонда Национальной технологической инициативы. Для запуска использовали ракету «Союз-2.1б» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» и разгонный блок «Фрегат». Новая модель субсидирования призвана сделать космические проекты доступнее для российских частных разработчиков.

Интересно, что для отечественной космонавтики этот запуск стал историческим ещё и по составу полезной нагрузки. Как рассказывал Life.ru, впервые именно спутники коммерческих компаний стали основным грузом российской ракеты. Раньше частные аппараты преимущественно отправляли на орбиту вместе с государственными спутниками в качестве дополнительной нагрузки.