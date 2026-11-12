Второй запуск российской ракеты-носителя нового поколения «Союз-5» состоится в 2027 году. После третьего пуска госкорпорация Роскосмос намерена перейти к серийному производству этих ракет. О планах рассказал генеральный директор компании Дмитрий Баканов на встрече с руководителями дипломатических представительств.

«В этом году, 30 апреля, мы по проекту «Байтерек» запустили, как мы называем, «Союз-5», вы, наши друзья [из Казахстана], называете «Сункар», «Сокол», принципиально новую ракету. В следующем году готовится второй запуск, и после третьего она перейдёт в серийное изготовление», — сообщил глава Роскосмоса.

Первый испытательный старт «Союза-5» состоялся 30 апреля 2026 года с космодрома Байконур. Тогда обе ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет полезной нагрузки вышел на расчётную суборбитальную траекторию.

После успешных испытаний специалисты приступили к доработке конструкции с учётом полученных данных. Ранее Баканов сообщал, что в производстве уже находятся ещё две ракеты. Второй испытательный пуск планируется на вторую половину 2027 года, а третий, согласно ранее озвученным планам, — на 2028 год.

«Союз-5» создаётся в рамках совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек». Россия отвечает за разработку ракеты, а Казахстан — за модернизацию стартовой инфраструктуры. Новый двухступенчатый носитель среднего класса сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.