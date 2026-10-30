Космонавту Олегу Платонову присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Олегу Платонову звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован 30 октября на официальном портале правовой информации.

Высшей государственной награды космонавт удостоен по итогам длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа МКС», — говорится в документе.

Платонов служит космонавтом-испытателем в отряде Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, расположенного в Московской области. Тем же указом глава государства присвоил Олегу Платонову почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации». Таким образом, космонавт получил сразу два государственных звания по итогам своей работы на орбите.