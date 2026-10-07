Космонавты МКС пообещали съесть грейпфрут за здоровье Путина

Космонавты «Роскосмоса» поздравили президента Владимира Путина прямо с борта Международной космической станции. Пётр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников пожелали российскому лидеру благополучия и реализации задуманных планов, а вечером пообещали съесть за его здоровье недавно доставленный на орбиту грейпфрут. Видеообращение опубликовал «Роскосмос».

Видео © Telegram/Роскосмос

Командир МКС Пётр Дубров, принявший эту должность 4 октября, обратил внимание на умение президента находить общий язык с представителями разных народов страны.

«Вы возглавляете страну, в которой проживают представители более чем 200 различных национальностей, и с каждым можете найти общий язык. Это одно из тех качеств, которые делают национального лидера по-настоящему сильным», — сказал космонавт.

Анна Кикина поблагодарила Путина за поддержку отечественной космонавтики. Она отметила, что отрасль продолжает работать на орбите и развивать новые проекты, после чего показала приготовленный для праздничного ужина фрукт.

«Владимир Владимирович, мы желаем вам личного благополучия и реализации всех задуманных планов. А также хотим сказать, что мы, космонавты, как и вы, за здоровье. Поэтому сегодня на ужин мы за ваше здоровье и за наше на орбите съедим вот такой прекрасный грейпфрут, который пришёл к нам на космическом корабле буквально недавно. С днём рождения!» — сказала Кикина.

Сергей Тетерятников, для которого нынешняя экспедиция стала первым полётом на МКС, назвал собственный путь примером возможностей, которые предоставляет страна. Он напомнил, что вырос на Ставрополье, окончил обычную школу, служил в Военно-морском флоте, а затем осуществил мечту и отправился в космос.

«Это ли не пример того, что Россия — по-настоящему страна возможностей?» — подчеркнул Тетерятников.

Путин получает поздравления не только из космоса. К вечеру МИД России перечислил десять зарубежных лидеров, лично поздравивших президента по телефону: среди них Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян и другие главы государств. В адрес российского лидера также поступают письменные послания — ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о многочисленных поздравлениях, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина. Сам Путин проводит день рождения в рабочем режиме: помимо международных разговоров, в его графике стоит совещание с постоянными членами Совета безопасности.