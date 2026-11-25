Современная Украина всё больше напоминает Косово начала 2000-х годов из-за рисков незаконного оборота оружия и распространения организованной преступности. Такое мнение в беседе с RT высказал политтехнолог Михаил Павлив.

«Нынешняя Украина потихоньку превращается в Косово образца нулевых», — заявил собеседник телеканала.

По мнению Павлива, после завершения боевых действий часть бывших украинских военнослужащих рискует пополнить ряды европейских преступных группировок. Политтехнолог провёл параллель с судьбой бывших участников Армии освобождения Косово.

Отдельную угрозу Павлив усматривает в распространении опыта применения беспилотных систем среди представителей международного криминалитета. По его оценке, такие технологии представляют интерес для преступных группировок, действующих в Европе и за её пределами.