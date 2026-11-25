«Косово образца нулевых»: В России раскрыли, к чему приведёт утечка оружия с Украины
Политтехнолог Павлив предупредил о риске распространения оружия с Украины
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Современная Украина всё больше напоминает Косово начала 2000-х годов из-за рисков незаконного оборота оружия и распространения организованной преступности. Такое мнение в беседе с RT высказал политтехнолог Михаил Павлив.
«Нынешняя Украина потихоньку превращается в Косово образца нулевых», — заявил собеседник телеканала.
По мнению Павлива, после завершения боевых действий часть бывших украинских военнослужащих рискует пополнить ряды европейских преступных группировок. Политтехнолог провёл параллель с судьбой бывших участников Армии освобождения Косово.
Отдельную угрозу Павлив усматривает в распространении опыта применения беспилотных систем среди представителей международного криминалитета. По его оценке, такие технологии представляют интерес для преступных группировок, действующих в Европе и за её пределами.
Ранее Euronews сообщал об опасениях европейских стран по поводу распространения оружия с Украины. До конца 2026 года Киев должен принять отдельную дорожную карту по борьбе с незаконным оборотом вооружений по примеру стран Западных Балкан.