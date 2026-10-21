Кости, шкуры и жуткая вонь: В Петербурге нашли свалку останков животных прямо у жилых домов

Жители Выборгского района Санкт-Петербурга столкнулись с необычной проблемой: возле жилых домов появились мешки с костями, шкурами и внутренними органами животных. Отходы разбросаны вокруг мусорных контейнеров, а неприятный запах, по словам очевидцев, ощущается почти за сотню метров. Об этом сообщает «Фонтанка».

Одна из самых крупных свалок образовалась у дома № 13 на Новолитовской улице. Там неизвестные оставили большое количество пакетов, часть которых оказалась разорвана. Содержимое распространилось по площадке, а рядом появились лужи жидкости.

Аналогичные находки обнаружили ещё по двум адресам: на Большом Сампсониевском проспекте, 49, и Лесном проспекте, 34–36. Местные жители пожаловались на сильный запах и обратились за помощью в экстренные службы.

Однако обычные мусоровозы забрать опасную находку не могут. В Невском экологическом операторе объяснили, что подобные останки относятся к биологическим отходам, для которых предусмотрен отдельный порядок обращения и утилизации.

В районной администрации сообщили, что уборку планируют провести 22 октября. Одновременно власти собираются выяснить, кто оставил содержимое мешков возле жилых домов. Для этого намерены изучить записи камер видеонаблюдения.

Биологические отходы запрещено отправлять в обычные контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. Их сбор и уничтожение требуют соблюдения специальных правил, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Пока неизвестно, кому принадлежали останки и откуда их привезли.

Похожую находку в начале сентября обнаружили жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Там среди выброшенного мусора оказались шкуры, кости и черепа, часть которых уже растащили дикие звери. Горожане опасались, что стихийное захоронение может стать источником инфекции. После появления фотографий в соцсетях местная администрация пообещала обследовать территорию и решить вопрос с ликвидацией свалки.