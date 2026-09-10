Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 12:00

Путин поручил решить проблему незаконных свалок в Псковской области

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на рост числа несанкционированных свалок в Псковской области. Этот вопрос глава государства поднял на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, обсудившей в том числе вопросы благоустройства.

«Вы упомянули о благоустройстве — важнейшее направление работы. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что растёт количество несанкционированных свалок», — заявил Путин.

Ведерников сообщил, что проблема особенно заметна в летний период. По его словам, в Пскове уже действует программа «Стоп свалка», которая помогает выявлять нарушителей. Система фиксирует номера автомобилей и использует технологию распознавания лиц, чтобы устанавливать тех, кто незаконно выбрасывает отходы.

«Хорошо. Внимание этому уделите, пожалуйста», — поручил главе региона президент.

Путин поручил проработать присвоение 12 городам звания трудовой доблести
Путин поручил проработать присвоение 12 городам звания трудовой доблести

Отдельное внимание на встрече Путин обратил на дефицит кадров в социальной сфере. Президент подчеркнул, что региону необходимо продолжать работу по привлечению врачей и педагогов.

Больше новостей о работе региональных властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar