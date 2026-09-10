Путин поручил решить проблему незаконных свалок в Псковской области

Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на рост числа несанкционированных свалок в Псковской области. Этот вопрос глава государства поднял на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, обсудившей в том числе вопросы благоустройства.

«Вы упомянули о благоустройстве — важнейшее направление работы. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что растёт количество несанкционированных свалок», — заявил Путин.

Ведерников сообщил, что проблема особенно заметна в летний период. По его словам, в Пскове уже действует программа «Стоп свалка», которая помогает выявлять нарушителей. Система фиксирует номера автомобилей и использует технологию распознавания лиц, чтобы устанавливать тех, кто незаконно выбрасывает отходы.

«Хорошо. Внимание этому уделите, пожалуйста», — поручил главе региона президент.

Отдельное внимание на встрече Путин обратил на дефицит кадров в социальной сфере. Президент подчеркнул, что региону необходимо продолжать работу по привлечению врачей и педагогов.