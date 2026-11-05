В гватемальской деревне Эль-Хокоте 15-летняя Юлейди Искотояк пришла в себя в гробу во время траурной церемонии. Родные готовились проститься с девочкой, когда крышка зашевелилась, а сама она села и попросила пить. Всё началось 10 октября, когда подросток пожаловалась на боль в груди. Отец повёз дочь в клинику, однако по дороге она потеряла сознание.

Мужчина не смог обнаружить пульс и дыхание, решил, что ребёнок умер, и повернул домой, так и не доставив её к врачам. Семья купила гроб и собрала близких на прощание во дворе. Примерно через восемь часов после случившегося мать заметила движение крышки. Испуг сменился радостью: дочь открыла глаза и заговорила.

Теперь обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура. В Гватемале запрещено хоронить человека без свидетельства о смерти, которого у семьи не было. По подсчётам kp.ru, с начала XXI века в мире произошло 25 громких случаев воскрешения на собственных похоронах.