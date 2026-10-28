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Регион
Опубликовано 28 октября, 12:54

Костюков туманно кивнул журналисту Юнашеву на вопрос о делегации РФ в ОАЭ

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков не стал раскрывать состав российской делегации на планируемых переговорах России, США и Украины в столице ОАЭ. Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев попытался подловить чиновника, но тот не стал отвечать, при этом двусмысленно качнув головой.

Костюков не овтетил на вопрос о составе делегации РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

К слову, именно Костюков уже возглавлял представителей от России во время прежних переговоров в Абу-Даби. «Молчал, как настоящий разведчик», написал Юнашев в своём телегарм-канале после своей попытки всё же добиться ответа.

Названо имя главы делегации ЕС на переговорах по Украине в Абу-Даби
Названо имя главы делегации ЕС на переговорах по Украине в Абу-Даби

Напомним, новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в середине ноября. При этом состав российской делегации пока не утверждён. Кто именно отправится на переговоры, определит лично президент страны Владимир Путин. Главной темой станет создание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

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Александр Юнашев
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