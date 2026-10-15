Кот, который гулял сам по себе, добрался до соседнего штата: Питомца нашли спустя 571 день поиска

В США кот по кличке Тертл воссоединился с хозяевами спустя 571 день после исчезновения. Всё это время семья безуспешно искала любимца, пока его неожиданно не обнаружили в соседнем штате. О счастливом возвращении питомца рассказал телеканал ABC7.

История началась в марте 2025 года в городе Гринвич, штат Коннектикут. Хозяйка Келли Мур случайно оставила приоткрытой дверь, через которую выбрался испуганный кот. Поймать беглеца сразу не удалось.

К поискам подключился основатель службы Rocket Lost Pet Rescue Рокко Аутеро. Он установил возле дома несколько камер, которые поначалу регулярно фиксировали Тертла по ночам. Однако животное боялось ловушек и переносок, а спустя некоторое время вовсе перестало появляться в поле зрения.

Месяцы шли, но семья не оставляла попыток найти питомца. Прорыв произошёл благодаря публикации в соцсетях: в одном из сообществ появилось фото найденного в городе Мамаронек, штат Нью-Йорк, кота. Аутеро обратил внимание на его сходство с пропавшим Тертлом.

Проверка микрочипа подтвердила, что найденный пушистый путешественник действительно принадлежит семье Мур. К тому моменту с его исчезновения прошло 571 день, а сам он успел перебраться из Коннектикута в Нью-Йорк. Как именно животное преодолело этот путь, неизвестно.

Доставить беглеца домой оказалось непросто из-за его страха перед переносками. Однако спасателям удалось справиться с этой задачей. Хозяйка призналась, что за время разлуки не раз плакала и винила себя в исчезновении кота, поэтому его возвращение стало для неё огромной радостью.

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