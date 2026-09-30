«Кот отдаёт приказы»: Психолог объяснила, когда разговоры с питомцем становятся опасны

Разговоры с питомцем могут указывать на нарушения психики, если человек убеждён, что животное отвечает человеческим голосом и отдаёт ему приказы, предупредила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По её словам, тревожный признак — потеря способности отличать собственное толкование поведения любимца от реальности. Важно понимать, что предположить обиду кота на хозяина — обычное дело.

«Совсем другое — быть убеждённым, что кот человеческим голосом сообщает секретную информацию, отдаёт приказы или передаёт послания от каких-то сил», — отметила собеседница «Абзаца».

При этом сама привычка беседовать с любимцем или спрашивать его мнение не является патологией. По словам специалиста, люди склонны наделять человеческими чертами тех, к кому эмоционально привязаны. Такие разговоры зачастую помогают успокоиться и снять накопившийся стресс.

Ранее психолог связала любовь людей к кошкам с эмоциональным комфортом от общения. По её мнению, контакт с питомцем позволяет расслабиться без ожидания чужой оценки.