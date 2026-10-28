Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 14:33

Коц обратил внимание на «повышение калибра» ударов ВС РФ по Киеву

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После удара по Южному мосту в Киеве остановили движение поездов метро через эту переправу. Военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале назвал её поражение главным результатом ночной атаки 27 октября. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в мост и повреждение инфраструктуры метрополитена.

По словам Коца, мост поразила баллистическая ракета. Военкор считает последовательные атаки на переправу признаком системной работы по нарушению транспортных связей через Днепр.

Ограничения затронули зелёную линию метро. К вечеру 27 октября движение на левобережном участке между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» восстановили, однако поезда через Южный мост по-прежнему не курсировали. Автобусы, использовавшие переправу, направили через Дарницкий мост.

Кличко также сообщил о попадании в административное здание в Подольском районе и нежилые здания ещё по двум адресам. Коц связывает поражённые объекты с производством и хранением дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2 компании Fire Point.

«Это уже не эпизоды, а методичная работа по одной цели с повышением калибра. Днепр в Киеве держат несколько мостов. Если работа по ним станет системной, то это уже не тактика, а стратегия разделения берегов. И это главный вопрос. Похоже, именно это мы сейчас и наблюдаем», — заключил Коц.

В Киеве рассчитывают установить два мобильных моста через Днепр за 3–4 месяца
В Киеве рассчитывают установить два мобильных моста через Днепр за 3–4 месяца

Как сообщалось, в ночь на 27 октября 2026 года ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВСУ в Киеве, Харьковской и Одесской области. ВСУ лишились производства БПЛА, а украинская столица — Южного моста и движения в метро.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar