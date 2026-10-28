Коц обратил внимание на «повышение калибра» ударов ВС РФ по Киеву

После удара по Южному мосту в Киеве остановили движение поездов метро через эту переправу. Военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале назвал её поражение главным результатом ночной атаки 27 октября. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в мост и повреждение инфраструктуры метрополитена.

По словам Коца, мост поразила баллистическая ракета. Военкор считает последовательные атаки на переправу признаком системной работы по нарушению транспортных связей через Днепр.

Ограничения затронули зелёную линию метро. К вечеру 27 октября движение на левобережном участке между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» восстановили, однако поезда через Южный мост по-прежнему не курсировали. Автобусы, использовавшие переправу, направили через Дарницкий мост.

Кличко также сообщил о попадании в административное здание в Подольском районе и нежилые здания ещё по двум адресам. Коц связывает поражённые объекты с производством и хранением дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2 компании Fire Point.

«Это уже не эпизоды, а методичная работа по одной цели с повышением калибра. Днепр в Киеве держат несколько мостов. Если работа по ним станет системной, то это уже не тактика, а стратегия разделения берегов. И это главный вопрос. Похоже, именно это мы сейчас и наблюдаем», — заключил Коц.