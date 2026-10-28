В Киеве рассчитывают установить два мобильных моста через Днепр за 3–4 месяца

В Киеве рассчитывают получить от западных партнёров как минимум два мобильных моста через Днепр, чтобы частично восстановить транспортное сообщение между берегами города. На установку переправ может потребоваться три-четыре месяца. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Владимир Крейденко.

По словам парламентария, перед монтажом конструкций необходимо подготовить подъездные пути. Только после этого новые переправы смогут принять часть автомобилей и разгрузить существующую транспортную инфраструктуру украинской столицы.

«Минимум два моста будет построено, на это потребуется три-четыре месяца. Мы сможем частично перенаправить туда определённые транспортные потоки, которые существуют в Киеве», — приводит его слова издание «Новости Live».

При этом депутат признал, что временные сооружения не способны полностью заменить действующие мосты. Ранее он уточнял, что подобные переправы рассчитаны преимущественно на легковые автомобили и пешеходов, тогда как движение тяжёлого транспорта по ним будет ограничено.