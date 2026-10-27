Власти Киева призвали украинцев не публиковать фото повреждений мостов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Власти Киева призвали журналистов, администраторов Telegram-каналов и пользователей соцсетей прекратить распространение фотографий и видеозаписей повреждённых мостов украинской столицы, в частности Южного. Подобные материалы могут раскрыть важную информацию о последствиях ударов, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В ведомстве предупредили, что подробные изображения разрушений позволяют российским военным оценивать результаты атак и собирать разведывательные сведения. Поэтому граждан попросили использовать только официально опубликованные кадры и отказаться от распространения материалов, на которых можно рассмотреть характер повреждений инфраструктуры.
Кроме того, городские власти рекомендовали удалить уже размещённые фотографии и видео, содержащие чувствительную информацию. В КГГА напомнили, что украинское законодательство предусматривает в том числе уголовную ответственность за разглашение отдельных сведений о последствиях атак.
Напомним, проблемы с мостовой инфраструктурой Киева обострились в начале октября. После ударов беспилотников 1 октября движение по Южному мосту временно остановили, включая поезда метро. Уже на следующий день украинские власти экстренно созвали Совет обороны столицы для оценки повреждений переправ и организации движения между берегами Днепра. 22 октября Минобороны РФ сообщило о новом ударе по Южному мосту, который, по данным ведомства, использовался для перевозки военных грузов. Утром 27 октября мэр Киева Виталий Кличко вновь заявил о попадании в переправу и повреждении инфраструктуры метрополитена. Позднее в Сети появились фотографии большой пробоины в мостовом полотне.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.