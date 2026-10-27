Власти Киева призвали украинцев не публиковать фото повреждений мостов

Власти Киева призвали журналистов, администраторов Telegram-каналов и пользователей соцсетей прекратить распространение фотографий и видеозаписей повреждённых мостов украинской столицы, в частности Южного. Подобные материалы могут раскрыть важную информацию о последствиях ударов, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В ведомстве предупредили, что подробные изображения разрушений позволяют российским военным оценивать результаты атак и собирать разведывательные сведения. Поэтому граждан попросили использовать только официально опубликованные кадры и отказаться от распространения материалов, на которых можно рассмотреть характер повреждений инфраструктуры.

Кроме того, городские власти рекомендовали удалить уже размещённые фотографии и видео, содержащие чувствительную информацию. В КГГА напомнили, что украинское законодательство предусматривает в том числе уголовную ответственность за разглашение отдельных сведений о последствиях атак.