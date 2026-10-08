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Опубликовано 8 октября, 23:04

Котяков: Число несчастных случаев на производстве снизилось на 23%

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Количество несчастных случаев на производстве в России за последние десять лет сократилось более чем на 23%. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если мы с вами посмотрим на статистику по производственному травматизму, то за последние 10 лет этот показатель снизился более чем на 23%. Это действительно хороший результат», — сказал Котяков журналистам.

Глава Минтруда привёл данные о производственном травматизме, говоря об изменениях в сфере охраны труда. Показатель учитывает несчастные случаи, которые происходят с работниками при выполнении ими трудовых обязанностей.

Котяков: Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля 2027 года
Котяков: Более 40 социальных выплат проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Ранее сообщалось, что в 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать почти для 37,5 млн россиян. Котяков рассказал, что повышение пройдёт в два этапа. С 1 февраля выплаты планируют увеличить на 6,8%, а с 1 апреля — ещё на 3,3%. Такие параметры содержатся в презентации к стратегическому докладу главы Минтруда на Всероссийской неделе охраны труда.

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