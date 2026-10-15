Ковальчук назначил врио вице-губернатора и замглавы Брянской области

Юрий Филипенко стал врио вице-губернатора Брянской области, а Виталий Курятников — врио заместителя главы региона. Об этом сообщает губернатор Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

Глава региона объявил о кадровых решениях на внеочередном заседании областного правительства.

«Юрий Валентинович Филипенко — временно исполняющий обязанности вице-губернатора Брянской области», — написал Ковальчук.

Филипенко с 2015 года работал заместителем губернатора. Курятников занимал должности в государственных структурах Санкт-Петербурга, Москвы и на Урале. Он имеет учёную степень в области юриспруденции и опыт хозяйственной и административной работы.

Курятников возглавит аппарат администрации губернатора и правительства области. Также он будет отвечать за имущественные отношения и охрану культурного наследия.

Ранее Егор Ковальчук назначил Евгения Крехтунова и Наталью Киселёву временно исполняющими обязанности заместителей губернатора Брянской области. О решении глава региона объявил 13 октября по итогам заседания правительства. Крехтунову он поручил вопросы природных ресурсов, экологии, обращения с коммунальными отходами и лесного хозяйства. До этого Крехтунов работал на руководящих должностях в Челябинской области и возглавлял министерство природных ресурсов и экологии ЛНР. Киселёвой предстоит курировать региональный проектный офис и информатизацию. В круг её задач также вошли внедрение принципов бережливого производства и повышение ориентированности работы органов власти на потребности граждан. Ковальчук отметил её опыт государственной службы и подчеркнул, что перечисленные направления требуют повышенного внимания руководства области.