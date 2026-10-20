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Опубликовано 20 октября, 17:32

Невидимый фронт: Коварные русские берёзы и лоси обрушились на «гордость» финской фортификации

Животные и деревья повредили финский забор на границе с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пограничный забор Финляндии, построенный для защиты от незаконного пересечения границы с Россией, уже потребовал ремонта из-за животных и упавших деревьев. Теперь финские власти ищут подрядчика для восстановления повреждённых участков, сообщает Yle.

Руководитель проекта технического отдела Генштаба Погранслужбы Юри Тиайнен рассказал, что часть повреждений возникла из-за деревьев, рухнувших с российской стороны. Незначительный ущерб конструкции нанесли и дикие звери. При этом случаев вандализма специалисты не обнаружили.

Подрядчика подыскивают для обслуживания заграждений в Юго-Восточной Финляндии и Северной Карелии. Ему предстоит следить за состоянием почти 300 километров дорог, ремонтировать ворота, мосты и канавы, а также расчищать территорию от поваленных стволов. В обязанности войдут обслуживание резервных генераторов и круглосуточное дежурство. Окончательную стоимость работ определят после конкурса, к участникам которого предъявляют повышенные требования безопасности.

Финского забора за €356 млн хватило только на 15% границы с Россией
Финского забора за €356 млн хватило только на 15% границы с Россией

Ранее Life.ru сообщал о завершении строительства 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией. Работы начались в 2023 году и обошлись Хельсинки в 356 млн евро. Высота сооружения достигает 4,5 метра. При этом оно охватывает лишь отдельные участки восточной границы, общая протяжённость которой превышает 1300 километров. Финские власти объясняли необходимость установки ограждения борьбой с нелегальной миграцией и усилением контроля за приграничной территорией. Несмотря на завершение проекта, в стране уже обсуждают возможность возведения дополнительных участков.

Больше новостей о международных отношениях и решениях зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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