В подразделение группировки российских войск «Запад» и полевой госпиталь прибыл ковчег с мощами князя Дмитрия Донского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в группировку войск «Запад». Видео © Telegram / Минобороны России

«В честь этого события в полевых храмах военнослужащие отслужили молебны, где каждый мог прикоснуться к святыне», — говорится в заявлении. В госпитале ковчег пронесли через палаты, где находились военнослужащие.

Ранее Life.ru писал, что один из трёх ковчегов с мощами святого князя Дмитрия Донского будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля. Частицы мощей князя поместили в три специально изготовленных ковчега. Первый пронесли во время крестного хода, после чего оставили для почитания в храме Христа Спасителя. Второй ковчег передали в Главный храм Вооружённых сил. Оттуда 7 сентября его направили в зону специальной военной операции.