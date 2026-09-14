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Опубликовано 14 сентября, 03:10

Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в группировку войск «Запад»

В подразделение группировки российских войск «Запад» и полевой госпиталь прибыл ковчег с мощами князя Дмитрия Донского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в группировку войск «Запад». Видео © Telegram / Минобороны России

«В честь этого события в полевых храмах военнослужащие отслужили молебны, где каждый мог прикоснуться к святыне», — говорится в заявлении. В госпитале ковчег пронесли через палаты, где находились военнослужащие.

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Ранее Life.ru писал, что один из трёх ковчегов с мощами святого князя Дмитрия Донского будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля. Частицы мощей князя поместили в три специально изготовленных ковчега. Первый пронесли во время крестного хода, после чего оставили для почитания в храме Христа Спасителя. Второй ковчег передали в Главный храм Вооружённых сил. Оттуда 7 сентября его направили в зону специальной военной операции.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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