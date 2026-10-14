Ковид украл радость у людей: Учёные нашли изменения в системе мозга, отвечающей за мотивацию

Перенесённый CoViD-19 может влиять на способность человека испытывать интерес к жизни, сохранять мотивацию и получать удовольствие от привычных занятий. Учёные обнаружили изменения в дофаминовой системе мозга у людей, страдающих от длительных последствий коронавирусной инфекции.

Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine. С помощью специального сканирования мозга учёные изучили состояние людей с лонг-ковидом и обнаружили снижение уровня белка VMAT2 — маркера, связанного с нервными окончаниями, которые участвуют в передаче дофамина.

Дофамин играет важную роль в работе мозга: он помогает нам испытывать интерес, стремиться к целям, поддерживать мотивацию и получать удовольствие от разных занятий.

Исследователи также заметили, что более выраженные изменения в отдельных участках мозга связаны с апатией — состоянием, при котором человеку становится сложнее проявлять интерес к происходящему и находить силы для привычных дел.

Эти результаты могут объяснить, почему некоторые люди после CoViD-19 жалуются на постоянную усталость, снижение мотивации, проблемы с памятью и ощущение, что прежние радости больше не приносят удовольствия.

Однако учёные пока не доказали, что коронавирус необратимо повреждает дофаминовую систему. Неизвестно и то, полностью ли восстанавливаются обнаруженные изменения со временем.

Исследователям предстоит выяснить, почему возникает этот эффект и можно ли помочь мозгу восстановиться после инфекции. Новые данные могут стать важным шагом к пониманию причин длительных неврологических симптомов после CoViD-19.

На фоне осеннего сезона респираторных инфекций заболеваемость в России вновь растёт. В конце сентября Роспотребнадзор зафиксировал 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 за неделю, что на 33,8% превышало показатель предыдущей недели.