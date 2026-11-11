Покупателям не стоит рассчитывать на существенное снижение цен на новые iPhone и другие популярные дорогие гаджеты во время распродажи 11.11. Зато небольшие аксессуары действительно могут стать доступнее. Об этом Life.ru рассказал техноблогер, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

По словам эксперта, продавцам невыгодно резко снижать стоимость востребованной электроники, поскольку в неё уже заложены расходы на доставку, растаможку и налоги. Кроме того, перед крупными акциями магазины иногда искусственно завышают цены, чтобы затем представить возвращение к прежней стоимости как внушительную скидку.

«Нет, ажиотажа и скидок на iPhone 18 ждать не стоит 11.11», — считает Корнейчук.

При этом реальные выгодные предложения можно встретить среди недорогих аксессуаров, например ковриков для мыши. Техноблогер объяснил, что стоимость одного и того же товара может заметно различаться в зависимости от сроков доставки. Во время распродажи продавец способен сократить эту разницу, сделав покупку с быстрой доставкой привлекательнее.

Главный совет Корнейчука — изучать историю изменения цен, а не ориентироваться на перечёркнутые цифры на ценнике. В качестве примера он привёл смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE. 10 августа они стоили 49 999 рублей, сейчас продаются за 45 500 рублей, однако минимальная цена в 44 150 рублей была зафиксирована ещё 12 октября. Получается, что нынешнее предложение не самое выгодное.

«Если вы видите, что сначала товар сильно подорожал за месяц до распродажи, а потом «подешевел» — вряд ли это реальная скидка», — предупредил эксперт.

При этом Корнейчук допускает, что настоящие скидки могут предложить российские производители, самостоятельно устанавливающие цены на свою продукцию. В частности, отечественные бренды способны проводить специальные акции без привязки к импортным поставкам. Однако даже в этом случае блогер советует сравнивать предложения разных магазинов: иногда купить товар без всякой распродажи оказывается дешевле.