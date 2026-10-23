Кожемяко не будет переезжать в Москву после назначения вице-премьером РФ

Новый вице-премьер России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко не собирается покидать Приморье после перехода на федеральную должность. Половину рабочего времени он намерен уделять дальневосточным регионам, в том числе работать во Владивостоке. Об этом политик рассказал в интервью ИС «Вести».

«Я обязан просто по долгу своей службы находиться на Дальнем Востоке, и одно из мест моей работы — это Владивосток», — пояснил Кожемяко.

По словам нового полпреда, работа в Москве также необходима: именно там предстоит добиваться поддержки решений, направленных на развитие дальневосточных субъектов, на уровне правительства и президента. Кожемяко подчеркнул, что намерен совмещать федеральные обязанности с регулярным присутствием в регионе. На прямой вопрос о возможном переезде в столицу он ответил отрицательно.

Говоря о задачах на новом посту, вице-премьер отметил важность собственного опыта управления дальневосточными территориями. Ранее он возглавлял Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области, а с 2018 года руководил Приморским краем.