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Регион
Опубликовано 26 октября, 11:40

Кожемяко заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока

Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Олег Кожемяко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Массовый отток жителей с Дальнего Востока и из северных регионов России заметно замедлился по сравнению с периодом после распада СССР. Об этом вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Олег Кожемяко рассказал KP.ru.

По его словам, особенно тяжёлой ситуация была в 1990-е годы. Тогда на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области отток населения достигал 30–40%. Люди покидали регионы из-за отмены льгот, снижения зарплат и остановки крупных строительных проектов.

«Сейчас этот отток существенно замедлился. Возьмите Якутию — там хорошая демографическая ситуация, Сахалин тоже показывает неплохие результаты», — отметил Кожемяко.

Положительные изменения, по оценке вице-премьера, заметны и в Приморском крае, где пик резкого сокращения населения уже позади. Одним из факторов стабилизации он назвал развитие экономики и создание новых рабочих мест.

Как сообщил Кожемяко, на Дальнем Востоке и в Арктике открыли более 1400 предприятий, благодаря чему появилось около 200 тысяч рабочих мест. В эфире радио «Комсомольская правда» полпред подчеркнул, что развитие этих территорий остаётся одним из государственных приоритетов.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для жизни и переезда. На встрече с мэром Владивостока Константином Шестаковым российский лидер подчеркнул, что переселение в регион не должно восприниматься как подвиг или полёт на Луну. По его словам, властям необходимо создать комфортные условия как для нынешних жителей, так и для тех, кто только планирует переехать. Глава государства также напомнил о заслугах людей, благодаря которым Приморье и весь Дальний Восток стали частью России.

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Юрий Лысенко
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