Кожемяко заявил о замедлении оттока населения с Дальнего Востока

Массовый отток жителей с Дальнего Востока и из северных регионов России заметно замедлился по сравнению с периодом после распада СССР. Об этом вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Олег Кожемяко рассказал KP.ru.

По его словам, особенно тяжёлой ситуация была в 1990-е годы. Тогда на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области отток населения достигал 30–40%. Люди покидали регионы из-за отмены льгот, снижения зарплат и остановки крупных строительных проектов.

«Сейчас этот отток существенно замедлился. Возьмите Якутию — там хорошая демографическая ситуация, Сахалин тоже показывает неплохие результаты», — отметил Кожемяко.

Положительные изменения, по оценке вице-премьера, заметны и в Приморском крае, где пик резкого сокращения населения уже позади. Одним из факторов стабилизации он назвал развитие экономики и создание новых рабочих мест.

Как сообщил Кожемяко, на Дальнем Востоке и в Арктике открыли более 1400 предприятий, благодаря чему появилось около 200 тысяч рабочих мест. В эфире радио «Комсомольская правда» полпред подчеркнул, что развитие этих территорий остаётся одним из государственных приоритетов.