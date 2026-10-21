Медведев сообщил о выделении 10 трлн рублей на поддержку демографии
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В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы для поддержки демографии предусмотрели около 10 триллионов рублей. Эту сумму озвучил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав помощь семьям с детьми одним из ключевых направлений народной программы партии.
Средства планируется направлять на решение демографических задач в течение ближайших трёх лет. Политик подчеркнул, что забота о родителях и подрастающем поколении занимает важное место среди приоритетов государства.
«Одно из важнейших направлений народной программы — это демография, поддержка семей с детьми. В ближайшие три года на это предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей», — сказал он
Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году более 1,8 миллиона россиян смогут воспользоваться материнским капиталом. Соответствующий прогноз 16 октября представил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании думского комитета по бюджету и налогам. По его словам, на эти выплаты в финансовом плане Социального фонда предусмотрели почти 545 миллиардов рублей. Полученные средства граждане могут использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей или формирования накопительной пенсии.