Медведев сообщил о выделении 10 трлн рублей на поддержку демографии

В проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы для поддержки демографии предусмотрели около 10 триллионов рублей. Эту сумму озвучил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав помощь семьям с детьми одним из ключевых направлений народной программы партии.

Средства планируется направлять на решение демографических задач в течение ближайших трёх лет. Политик подчеркнул, что забота о родителях и подрастающем поколении занимает важное место среди приоритетов государства.

«Одно из важнейших направлений народной программы — это демография, поддержка семей с детьми. В ближайшие три года на это предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей», — сказал он