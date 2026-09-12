Козы против огня: Португалия хочет привлечь деньги ЕС на необычную защиту от пожаров

Португалия хочет добиться финансирования из бюджета Евросоюза для пастухов, которые будут выпускать коз, овец и коров в районы с высоким риском лесных пожаров. Об этом пишет Politico.

С такой инициативой выступил министр сельского хозяйства страны Жозе Мануэл Фернандеш. Животные должны объедать кустарники и другую растительность, которая во время жары становится топливом для огня. Он рассчитывает, что расходы на работу пастухов удастся заложить в следующий долгосрочный бюджет ЕС.

«Мы используем свои национальные деньги, но это работа, которую мы делаем для всего Европейского союза», — сказал Фернандеш.

Так называемых «пожарных коз» уже используют для профилактики возгораний. Учёные связывают выпас животных со сдерживанием распространения огня в нескольких регионах Испании: очищенные от кустарника участки работают как естественные противопожарные полосы.

В 2026 году Еврокомиссия также включила выпас коз и овец в число практик, помогающих снижать пожарную опасность. Метод не требует сложной техники, однако его масштабное применение зависит в том числе от расходов на содержание стад и оплату труда пастухов.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных лесных пожарах в Испании, из-за которых ограничения затронули свыше 170 тысяч человек. В ряде районов жителей эвакуировали, другим предписывали оставаться дома из-за распространявшегося огня.