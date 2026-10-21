Краб на 70 миллионов ушёл за границу по липовым документам: В Приморье раскрыли схему контрабанды
В Приморье будут судить женщину за контрабанду 40 тонн краба на 70 млн рублей
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Сотрудницу рыбного предприятия в Приморье обвинили в организации незаконного вывоза почти 40 тонн камчатского краба в страны Восточной Азии. Стоимость морепродуктов превысила 70 миллионов рублей. Уголовное дело уже передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, женщина помогала оформлять экспортные документы для компании, которая занималась морским промыслом, но не имела разрешения на зарубежные поставки. Чтобы обойти ограничения, в бумагах указывали недостоверные сведения о производителе продукции.
При этом фигурантка работала не только на рыбном предприятии, но и по совместительству на ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Как считают правоохранители, своё служебное положение она использовала для участия в схеме вместе с сотрудниками рыболовной компании.
Благодаря подложным документам крупную партию деликатеса удалось переправить через таможенную границу. Незаконный экспорт выявили сотрудники транспортной полиции Владивостока.
После задержания женщине предъявили обвинение по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. На время разбирательства она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила Ирина Волк. Следователи завершили сбор доказательств, теперь обстоятельства предполагаемого преступления предстоит оценить суду.
Ранее таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы денег через российско-грузинскую границу. В пункте пропуска Верхний Ларс у водителя легкового автомобиля обнаружили тайник с 425 тысячами долларов, что эквивалентно более 35 миллионам рублей. Как сообщили в ФТС, мужчина не задекларировал валюту, а спрятанные купюры нашли при проверке машины с помощью специального оборудования.