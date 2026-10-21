Краб на 70 миллионов ушёл за границу по липовым документам: В Приморье раскрыли схему контрабанды

Сотрудницу рыбного предприятия в Приморье обвинили в организации незаконного вывоза почти 40 тонн камчатского краба в страны Восточной Азии. Стоимость морепродуктов превысила 70 миллионов рублей. Уголовное дело уже передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, женщина помогала оформлять экспортные документы для компании, которая занималась морским промыслом, но не имела разрешения на зарубежные поставки. Чтобы обойти ограничения, в бумагах указывали недостоверные сведения о производителе продукции.

При этом фигурантка работала не только на рыбном предприятии, но и по совместительству на ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Как считают правоохранители, своё служебное положение она использовала для участия в схеме вместе с сотрудниками рыболовной компании.

Благодаря подложным документам крупную партию деликатеса удалось переправить через таможенную границу. Незаконный экспорт выявили сотрудники транспортной полиции Владивостока.

После задержания женщине предъявили обвинение по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. На время разбирательства она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила Ирина Волк. Следователи завершили сбор доказательств, теперь обстоятельства предполагаемого преступления предстоит оценить суду.